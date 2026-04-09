КДК РФС рассмотрит инцидент с попаданием бутылки в Угальде после матча «Зенит» — «Спартак»

Комиссар РФС на матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Зенит» — «Спартак» зафиксировал в своём рапорте инцидент после окончания игры в Санкт-Петербурге. Одна из пластиковых бутылок, брошенных с трибуны, попала в голову Манфреду Угальде. Инцидент будет рассмотрен на следующем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, которое запланировано на 16-17 апреля. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Матч «Зенит» — «Спартак» прошёл накануне, 8 апреля. Красно-белые переиграли санкт-петербуржцев — 0:0 (7:6 пен.). В финале Пути регионов турнира «Спартак» встретится с ЦСКА.