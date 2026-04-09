Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Нигматуллин: игра с «Зенитом» показала, что Помазун не зря находится в «Спартаке»

Российский экс-вратарь Руслан Нигматуллин отреагировал на игру голкиперов «Спартака» в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» — 0:0 (7:6 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Пенальти — отдельный вид спорта, вид искусства во вратарском деле. Безусловно, Максименко и Помазун — вратари высокого уровня. Но в этом элементе бывают дополнительные способности. К сожалению, надо признать, что у Максименко не складывается с пенальти, несмотря на то, что он вратарь высочайшего уровня. Безвыигрышная серия «Спартака» по пенальти требовала движений и решений.

У Помазуна нормально с пенальти. Он сделал два сейва, прервал ужасную серию. Помню, у меня в Кубке Содружества было такое за «Спартак». В пенальти не надо говорить о какой-то неуверенности или психологическом давлении. В команде держат несколько вратарей, чтобы они друг друга дополняли. На данный момент игра с «Зенитом» показала, что Помазун не зря находится в команде. Он выручил в нужный момент. Но Максименко продолжит быть основным. Его игра не вызывает нареканий», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

