Бубнов: Галактионов обещал сохранить Баринова в «Локомотиве», но ничего не сделал

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере «Локомотива» Михаиле Галактионове в контексте перехода полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА. К армейцам воспитанник железнодорожников присоединился зимой этого года.

«С Бариновым он пообещал, что всё сделает, чтобы его оставить в команде. А он ничего не сделал. Знаешь, что Баринов сказал? Говорит, доигрываю сезон сейчас, а потом расскажу, как всё было на самом деле. Не про Галактионова? Больше чем уверен, что про него. Потому что гарантии давал Галактионов. И он (Баринов. — Прим. «Чемпионата») не собирался никуда уходить. Говорил, что хочет завершить свою карьеру в «Локомотиве», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».