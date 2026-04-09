«Один из лучших тренеров в мировом футболе». Жирков — о Мирче Луческу

Член тренерского штаба московского «Динамо» Юрий Жирков высказался в связи с уходом из жизни бывшего главного тренера санкт-петербургского «Зенита», «Шахтёра» и сборной Румынии Мирчи Луческу. Ранее специалисту был диагностирован острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось.

«Очень хороший человек, один из лучших тренеров в мировом футболе. У него очень много титулов, как все знают. Он был хорошим специалистом. Всегда был открытым, говорил с футболистами, давал советы, которыми на протяжении моей карьеры я дальше пользовался. Давал советы и в футбольном плане, и в бытовом», — приводит слова Жиркова «РИА Новости Спорт».