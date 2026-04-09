Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Суперкомпьютер Opta скорректировал прогнозы на победителя ЛЧ, главный фаворит — «Арсенал»

Суперкомпьютер Opta скорректировал прогнозы на победителя Лиги чемпионов сезона-2025/2026 после первых матчей 1/4 финала. Об этом сообщил Opta Analyst.

Шансы на победу в Лиге чемпионов по версии Opta на 9 апреля:

«Арсенал» (Англия) — 36,32%;
«Бавария» (Германия) — 28,9%;
«Пари Сен-Жермен» (Франция) — 16,01%;
«Атлетико» Мадрид (Испания) — 9,27%;
«Барселона» (Испания) — 3,57%;
«Реал» Мадрид (Испания) — 2,64%;
«Ливерпуль» (Англия) — 2,09%;
«Спортинг» (Португалия) — 1,2%.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл «Спортинг» со счётом 1:0. Ответные матчи четвертьфинала пройдут 14 и 15 апреля.

