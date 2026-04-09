«Неуважительно и нехорошо». Игрок «Спартака» раскритиковал фанатов «Зенита»

Защитник «Спартака» Александер Джику раскритиковал фанатов «Зенита» за поведение на матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России — 0:0 (7:6 пен.). Болельщики петербургской команды после поражения забросали игроков «Спартака» бутылками — одна из брошенных бутылок попала в голову нападающему москвичей Манфреду Угальде.

«То, что произошло после матча с «Зенитом», я уже наблюдал ранее в Турции. Иногда ваша команда выигрывает или проигрывает, но болельщики не имеют права так себя вести. Бутылка попала в голову Угальде — я поинтересовался его состоянием. К счастью, с ним всё в порядке.

Поведение фанатов «Зенита» неуважительно. Да, вы можете быть злы из-за результата, но это не даёт вам права бросать бутылки в игроков. На стадионе присутствует много детей, если они видят, как взрослые ведут себя подобным образом, они могут подумать, что это нормально, начнут брать с них пример, бросая бутылки. Это нехорошо», — приводит слова Джику «РБ Спорт».