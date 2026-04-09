Объявлены судейские назначения на матчи 28-го тура Первой лиги

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 28-го тура Лиги Pari. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: Данил Набока (Краснодар) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Илья Довольнов (Тюмень), резервный судья – Владислав Харитонов (Казань), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Антон Воронцов (Москва);

«Чайка» — «Енисей»: Вера Опейкина (Сочи) – Александр Приходько (Москва), Алексей Линкин (Воронеж), резервный судья – Кирилл Гарафутдинов (Москва), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Александр Коротченко (Салават);

«Черноморец» — «Спартак» Кострома: Сергей Федотов (Нижний Новгород) – Арсений Новиков (Подольск), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), резервный судья – Виталий Молдован (Краснодар), инспектор – Роман Лихачев (Екатеринбург), делегат – Иван Егоров (Москва);

«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: Олег Гусаков (Кисловодск) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), резервный судья – Владимир Сивков (Пермь), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Андрей Губарьков (Москва);

«Урал» — «Уфа»: Михаил Плиско (Санкт-Петербург) – Степан Щербаков (Омск), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Евгений Галимов (Екатеринбург), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Сергей Змиевский (Москва);

«Волга» — «Шинник»: Ярослав Хромей (Воронеж) – Никита Матиеску (Псков), Эдуард Шарипов (Уфа), резервный судья – Артём Катайкин (Самара), инспектор – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), делегат – Василий Иванов (Москва);

«Торпедо» — «Арсенал»: Матвей Заика (Ростов-на-Дону) – Евгений Синянский (Ярославль), Константин Наприенко (Новосибирск), резервный судья – Антон Сидорин (Москва), инспектор – Андрей Бутенко (Москва), делегат –Александр Шанин (Московская область);

«Ротор» — «Сокол»: Артур Сагдиев (Набережные Челны) – Денис Мирошник (Ставрополь), Виктор Медведев (Москва), резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор – Николай Левников (Сочи), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск);

«Факел» — «Родина»: Данил Каширин (Уфа) – Дмитрий Маликов (Новоалтайск), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Павел Шишкин (Тамбов), инспектор – Михаил Ходырев (Москва), делегат – Дмитрий Карабин (Москва).