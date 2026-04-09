Центральный защитник «Спартака» Александр Джику сравнил атмосферу турецких дерби и матча «Спартак» — «Зенит». Ранее Джику выступал за «Фенербахче». Накануне, 8 апреля, «Спартак» обыграл «Зенит» в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Красно-белые одержали победу в серии пенальти — 7:6.

— Можешь сравнить атмосферу в турецких дерби и в матче «Спартак» — «Зенит»?

— Да, атмосфера похожая на ту, что была в Турции, когда мы играли с «Бешикташем» или «Галатасараем». Фанатская атмосфера! В моей карьере часто это повторяется. Это круто, — сказал Джику в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.