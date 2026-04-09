Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Шикунов считает, что у «Спартака» есть шансы выиграть Кубок России

Шикунов считает, что у «Спартака» есть шансы выиграть Кубок России
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал исход противостояния «Зенита» и «Спартака» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России — 0:0 (6:7 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Вчера у «Спартака» получился очень хороший матч. На последних минутах на поле вышел свежий вратарь. Это была психологическая стратегия.

Карседо понемногу ищет и находит свою игру в команде. «Спартак» сейчас психически поднялся. После сборов на 60-й минуте команды на поле уже не было. Их «Динамо» после 60-й минуты на пять мячей поймало. «Акрон» им забивал по три-четыре. Это ненормально, когда такие клубы получают 34 мяча с атаки. Сейчас они набрали форму. Игроки и так квалифицированные, всё знают. Они не были нормально готовы физически, когда приехали весной, начался чемпионат.

У «Спартака» есть шансы на Кубок в этом сезоне. Сейчас будет интересный матч с ЦСКА. Ещё одно потрясающее столичное дерби. У «Спартака» сейчас хороший состав. Скамейка приличная. Есть игроки практически на два состава», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.

Материалы по теме
«Спартак» сделал это впервые за 14 лет! Уникальная и победная серия пенальти с «Зенитом»!
«Спартак» сделал это впервые за 14 лет! Уникальная и победная серия пенальти с «Зенитом»!
