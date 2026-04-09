Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов: Барко подошёл бы для «Баварии»

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко смог бы проявить себя в составе мюнхенской «Баварии». Ранее сообщалось, что красно-белые ведут переговоры о продлении контракта с хавбеком.

«Что касается Барко, скажу, что он подошёл бы для «Баварии». Потому что в «Баварии» при их лошадином прессинге… У Барко очень хорошая стартовая скорость, он очень хорошо мячом владеет. Ему что от этой «Баварии» нужно? На пятачке он кого хочешь обведёт и отдаст [пас]. Видел, какие пасы он выдаёт голевые? Всё вовремя, чётко. На блюдечке», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

