Французский журналист ответил на вопрос о возможном переходе Батракова в «ПСЖ»

Журналист L’Equipe Антуан Момон высказался о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова во французский «Пари Сен-Жермен». Ранее «Чемпионат» сообщал, что «ПСЖ» рассматривает вариант с трансфером Батракова этим летом.

«Возможный переходе Батракова в «ПСЖ» обсуждали ещё в январе, но совсем немного. А если отвечать на вопрос, на слуху ли он в Европе и Франции, в частности, честно говоря, тут почти никто его не знает», — сказал Момон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего Батракова в € 25 млн.