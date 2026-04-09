Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Французский журналист ответил на вопрос о возможном переходе Батракова в «ПСЖ»

Французский журналист ответил на вопрос о возможном переходе Батракова в «ПСЖ»
Журналист L’Equipe Антуан Момон высказался о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова во французский «Пари Сен-Жермен». Ранее «Чемпионат» сообщал, что «ПСЖ» рассматривает вариант с трансфером Батракова этим летом.

«Возможный переходе Батракова в «ПСЖ» обсуждали ещё в январе, но совсем немного. А если отвечать на вопрос, на слуху ли он в Европе и Франции, в частности, честно говоря, тут почти никто его не знает», — сказал Момон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего Батракова в € 25 млн.

Батраков проводит второй сезон с 20+ результативными действиями в РПЛ
