«Симеоне — мастер «от греха». Артём Борисов — о матче «Атлетико» с «Барселоной» в ЛЧ

Комментатор Okko Артём Борисов высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Атлетико» Мадрид (0:2).

«Атлетико» закрылся, как давно не закрывался. Перед игрой я говорил, что это будет самая осторожная из всех 10 встреч «Барселоны» с «Атлетико» за два сезона, именно Симеоне будет этим управлять. Симеоне доуправлялся до того, что команда сыграла в большинстве как в меньшинстве. Не думаю, что у него был большой выбор. Слишком много игроков висело на карточках, слишком опасным смотрелось любое обострение «Барселоны», любой лишний темп в игре.

Сейчас будут откопаны старые разговоры об антифутболе и о том, что Симеоне — мастер греха. Да нет. Симеоне — мастер «от греха». И очень давно этим не пользовался. На этот раз было пора, это было понятно на подходе к игре, а не в момент удаления», — сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».