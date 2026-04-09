Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Симеоне — мастер «от греха». Артём Борисов — о матче «Атлетико» с «Барселоной» в ЛЧ

Комментарии

Комментатор Okko Артём Борисов высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Атлетико» Мадрид (0:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45'     0:2 Сёрлот – 70'    
Удаления: Кубарси – 44' / нет

«Атлетико» закрылся, как давно не закрывался. Перед игрой я говорил, что это будет самая осторожная из всех 10 встреч «Барселоны» с «Атлетико» за два сезона, именно Симеоне будет этим управлять. Симеоне доуправлялся до того, что команда сыграла в большинстве как в меньшинстве. Не думаю, что у него был большой выбор. Слишком много игроков висело на карточках, слишком опасным смотрелось любое обострение «Барселоны», любой лишний темп в игре.

Сейчас будут откопаны старые разговоры об антифутболе и о том, что Симеоне — мастер греха. Да нет. Симеоне — мастер «от греха». И очень давно этим не пользовался. На этот раз было пора, это было понятно на подходе к игре, а не в момент удаления», — сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android