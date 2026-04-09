«ПСЖ» вернулся». Прусов — о победе над «Ливерпулем»
Поделиться
Комментатор Okko Спорт Влад Прусов подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуль». Игра накануне прошла в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Ответный матч состоится 14 апреля.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11' 2:0 Кварацхелия – 65'
«ПСЖ» вернулся. Но откуда у команды появились силы? У «ПСЖ» не было внятной предсезонки, команда постоянно играла и участвовала во всех турнирах. Но против «Ливерпуля» парижане летали. Возможно, это лишний раз подчеркивает кризис команды Слота, однако «ПСЖ» и без этого снова становится одним из главных фаворитов в Лиге чемпионов», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Комментарии
- 9 апреля 2026
-
13:02
-
12:59
-
12:50
-
12:45
-
12:35
-
12:25
-
12:21
-
12:15
-
12:12
-
12:04
-
11:54
-
11:51
-
11:32
-
11:25
-
11:20
-
11:13
-
11:10
-
11:05
-
10:55
-
10:51
-
10:45
-
10:34
-
10:30
-
10:28
-
10:24
-
10:18
-
10:12
-
09:52
-
09:50
-
09:45
-
09:41
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:28