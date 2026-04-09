«ПСЖ» вернулся». Прусов — о победе над «Ливерпулем»

Комментатор Okko Спорт Влад Прусов подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуль». Игра накануне прошла в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Ответный матч состоится 14 апреля.

«ПСЖ» вернулся. Но откуда у команды появились силы? У «ПСЖ» не было внятной предсезонки, команда постоянно играла и участвовала во всех турнирах. Но против «Ливерпуля» парижане летали. Возможно, это лишний раз подчеркивает кризис команды Слота, однако «ПСЖ» и без этого снова становится одним из главных фаворитов в Лиге чемпионов», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».