Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Бубнов выставил оценки игрокам «Спартака» и «Локомотива» по итогам матча 23-го тура РПЛ

Бубнов выставил оценки игрокам «Спартака» и «Локомотива» по итогам матча 23-го тура РПЛ
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступление игроков «Спартака» и «Локомотива» по ходу игры 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Так, красно-белые получили пятёрку от Бубнова, а железнодорожники — четыре с минусом.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

Игра между «Спартаком» и «Локомотивом» прошла 5 апреля. Встречу принимал стадион «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Фото: «Коммент.Шоу»

После 23 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

