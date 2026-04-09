Бубнов выставил оценки игрокам «Спартака» и «Локомотива» по итогам матча 23-го тура РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступление игроков «Спартака» и «Локомотива» по ходу игры 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Так, красно-белые получили пятёрку от Бубнова, а железнодорожники — четыре с минусом.

Игра между «Спартаком» и «Локомотивом» прошла 5 апреля. Встречу принимал стадион «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Фото: «Коммент.Шоу»

После 23 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.