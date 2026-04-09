Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Шикунов: зачем «Зенит» поставил бить пенальти «Спартаку» Кондакова? Пацана сплавили

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался по итогам матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Зенитом» — 0:0 (7:6 пен.).

«Непонятно, почему вчера со «Спартаком» сразу не играл ни Соболев, ни Глушенков. На сегодняшний день основной состав. Они вышли уже во втором тайме. Для «Зенита» чемпионат важнее. Они готовятся на «Краснодар». «Краснодар» вчера во втором тайме с «Динамо» и Кордобу, и всех выставил. Они играли полным составом и едут играть к «Зениту». А «Зенит» вчера поставил и Мостового, и Дурана, которые не играли в предыдущих матчах.

Непонятно, зачем «Зенит» поставил бить пенальти молодого Кондакова. Бедного пацана сплавили. Не надо было этого делать. Он не забил в игре. Он уже потерял уверенность. У него был потрясающий момент, лучший в матче. Выскочил один на один и не забил. И пошёл пенальти бить», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.

