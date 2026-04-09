Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Фанаты «Зенита» выступили с заявлением после вылета из Кубка России от «Спартака»

Фанатское объединение «Зенита» под названием «Ландскрона» выступило с заявлением по итогам противостояния со «Спартаком» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России — 0:0 (6:7 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Спасибо всем, кто был вчера на трибуне! Мы провели достойные 90+ минут как в плане поддержки (несмотря на присутствовавший местами рассинхрон), так и соблюдения всех внутренних договорённостей касаемо отказа от матерных скандирований в адрес трибуны соперника.

Мы не проходим дальше. Не проходят разговоры, что Кубок перестанет быть доступным без Fan ID. Но также и не проходит чувство веры в то, что впереди нас всё же ещё будет ждать новый сезон», — написали представители «Ландскроны» в своём телеграм-канале.

