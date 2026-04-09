Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Помазуна Гришин: кому-то лучше сидеть в «Спартаке», чем ехать в «Оренбург»

Комментарии

Бывший тренер голкипера «Спартака» Ильи Помазуна Александр Гришин прокомментировал игру вратаря в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом». Илья вышел на поле под занавес встречи и принял участие в серии послематчевых пенальти.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Ещё играя в дубле ЦСКА, Илья всегда был хорош на пенальти, он здорово реагирует. Я не был удивлён, когда Карседо выпустил его в конце матча вместо Максименко. Пенальти — одна из его сильных сторон.

Тут надо довериться выбору тренера, но после нескольких неудачных игр я бы дал шанс сыграть Помазуну. Но если пока так не происходит, значит, он проигрывает конкуренцию. Илье уже 30 лет, надо играть в основном составе. Можно просидеть в запасе до 35, мы помним историю с Чепчуговым, который семь лет сидел под Акинфеевым и был всем доволен. Тут кого и что устраивает. Кому-то хочется играть, а кто-то сидит, получает хорошую зарплату и никуда ехать не хочет. Условно, лучше сидеть в «Спартаке», чем ехать в «Оренбург» и что-то кому-то доказывать на минимальных условиях. Людей судить не стоит, деньги надо зарабатывать», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Нигматуллин: игра с «Зенитом» показала, что Помазун не зря находится в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android