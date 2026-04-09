Экс-тренер Помазуна Гришин: кому-то лучше сидеть в «Спартаке», чем ехать в «Оренбург»

Бывший тренер голкипера «Спартака» Ильи Помазуна Александр Гришин прокомментировал игру вратаря в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом». Илья вышел на поле под занавес встречи и принял участие в серии послематчевых пенальти.

«Ещё играя в дубле ЦСКА, Илья всегда был хорош на пенальти, он здорово реагирует. Я не был удивлён, когда Карседо выпустил его в конце матча вместо Максименко. Пенальти — одна из его сильных сторон.

Тут надо довериться выбору тренера, но после нескольких неудачных игр я бы дал шанс сыграть Помазуну. Но если пока так не происходит, значит, он проигрывает конкуренцию. Илье уже 30 лет, надо играть в основном составе. Можно просидеть в запасе до 35, мы помним историю с Чепчуговым, который семь лет сидел под Акинфеевым и был всем доволен. Тут кого и что устраивает. Кому-то хочется играть, а кто-то сидит, получает хорошую зарплату и никуда ехать не хочет. Условно, лучше сидеть в «Спартаке», чем ехать в «Оренбург» и что-то кому-то доказывать на минимальных условиях. Людей судить не стоит, деньги надо зарабатывать», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.