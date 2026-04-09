Колыванов: «Спартак» — молодец! Выдержал давление от «Зенита»

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов прокомментировал исход противостояния «Зенита» и «Спартака» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России — 0:0 (6:7 пен.).

«Спартак» — молодец! Выдержал давление «Зенита». В концовке и Мостовой, и Кондаков могли забить. Имея в своем репертуаре высококлассных игроков, «Зенит» никак не может до конца раскрыть их возможности. Игра равная была, хороший матч. Накал борьбы. Видно было, что обе команды хотят выиграть. Все понимают, что игра была на вылет.

Это у «Динамо» сейчас есть шанс в Краснодаре. Тем более «Зенит» принимал на своём поле. Они должны были сделать что-то лучше и больше, чтобы победить в основное время. А в пенальти никто не застрахован от промаха. «Спартак» был чуть удачливее, поэтому победил», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.