Булыкин: поражение в Кубке от «Спартака» — отрицательный опыт для «Зенита»

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал исход противостояния «Зенита» и «Спартака» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России — 0:0 (6:7 пен.).

«И «Спартак», и «Зенит» играли неплохо. Но исполнение пенальти как в игре, так и после подвело команды. «Спартак» неожиданно победил вопреки всей статистике.

Не знаю, что преследовали, когда дали возможность бить пенальти Кондакову. Он в игре не забил, когда вышел почти один на один. Молодой ещё. Хотели, чтобы он набрался опыта. Но поражение в Кубке — отрицательный опыт для команды и для самого Кондакова», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.