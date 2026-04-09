Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте опубликовал рейтинг клубов по доле игрового времени футболистов до 21 года. В Мир Российской Премьер-Лиге первое место занял московский «Локомотив» — 15,2%.
Доля игрового времени футболистов до 21 года в клубах чемпионата России:
1. «Локомотив» — 15,2%;
2. «Динамо» Москва — 11,6%;
3. ЦСКА — 11,3%;
4. «Ростов» — 10,3%;
5. «Динамо» Махачкала — 9,0%;
6. «Крылья Советов» — 8,3%;
7. «Краснодар» — 7,8%;
8. «Сочи» — 7,1%;
...
13. «Спартак» — 4,4%;
14. «Зенит» — 4,3%.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 44 очка за 23 матча. На первой строчке находится «Краснодар» (52).