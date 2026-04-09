Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — первый в РПЛ по доле игрового времени футболистов до 21 года — CIES

Комментарии

Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте опубликовал рейтинг клубов по доле игрового времени футболистов до 21 года. В Мир Российской Премьер-Лиге первое место занял московский «Локомотив» — 15,2%.

Доля игрового времени футболистов до 21 года в клубах чемпионата России:

1. «Локомотив» — 15,2%;
2. «Динамо» Москва — 11,6%;
3. ЦСКА — 11,3%;
4. «Ростов» — 10,3%;
5. «Динамо» Махачкала — 9,0%;
6. «Крылья Советов» — 8,3%;
7. «Краснодар» — 7,8%;
8. «Сочи» — 7,1%;
...
13. «Спартак» — 4,4%;
14. «Зенит» — 4,3%.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 44 очка за 23 матча. На первой строчке находится «Краснодар» (52).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android