«Локомотив» — первый в РПЛ по доле игрового времени футболистов до 21 года — CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте опубликовал рейтинг клубов по доле игрового времени футболистов до 21 года. В Мир Российской Премьер-Лиге первое место занял московский «Локомотив» — 15,2%.

Доля игрового времени футболистов до 21 года в клубах чемпионата России:

1. «Локомотив» — 15,2%;

2. «Динамо» Москва — 11,6%;

3. ЦСКА — 11,3%;

4. «Ростов» — 10,3%;

5. «Динамо» Махачкала — 9,0%;

6. «Крылья Советов» — 8,3%;

7. «Краснодар» — 7,8%;

8. «Сочи» — 7,1%;

...

13. «Спартак» — 4,4%;

14. «Зенит» — 4,3%.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 44 очка за 23 матча. На первой строчке находится «Краснодар» (52).