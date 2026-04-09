Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
«Барселона» лидирует по игровому времени футболистов U21 среди клубов топ-5 лиг — CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте опубликовал рейтинг клубов по доле игрового времени футболистов до 21 года. Среди клубов топ-5 европейских лиг первое место заняла испанская «Барселона» — 20,7%.

Доля игрового времени футболистов до 21 года в клубах топ-5 лиг:

1. «Барселона» (Испания) — 20,7%;
2. «Страсбург» (Франция) — 18,6%;
3. «Сандерленд» (Англия) — 18,5%;
4. «Лион» (Франция) — 16,4%;
5. «Тулуза» (Франция) — 14,6%;
6. «Ренн» (Франция) — 14,5%;
7. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 13,4%;
8. «Жирона» (Испания) — 13,4%.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 76 очков за 30 матчей.

