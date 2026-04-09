«Барселона» лидирует по игровому времени футболистов U21 среди клубов топ-5 лиг — CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте опубликовал рейтинг клубов по доле игрового времени футболистов до 21 года. Среди клубов топ-5 европейских лиг первое место заняла испанская «Барселона» — 20,7%.

Доля игрового времени футболистов до 21 года в клубах топ-5 лиг:

1. «Барселона» (Испания) — 20,7%;

2. «Страсбург» (Франция) — 18,6%;

3. «Сандерленд» (Англия) — 18,5%;

4. «Лион» (Франция) — 16,4%;

5. «Тулуза» (Франция) — 14,6%;

6. «Ренн» (Франция) — 14,5%;

7. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 13,4%;

8. «Жирона» (Испания) — 13,4%.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 76 очков за 30 матчей.