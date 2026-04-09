«Сандерленд» чаще остальных в АПЛ использует футболистов до 21 года, «МЮ» — второй — CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте опубликовал рейтинг клубов по доле игрового времени футболистов до 21 года. В английской Премьер-лиге первое место занял «Сандерленд» — 18,5%.
Доля игрового времени футболистов до 21 года в клубах чемпионата Англии:
1. «Сандерленд» — 18,5%;
2. «Манчестер Юнайтед» — 11,0%;
3. «Брайтон» — 9,7%;
4. «Лидс Юнайтед» — 5,8%;
5. «Борнмут» — 5,7%;
6. «Арсенал» — 5,6%;
7. «Бёрнли» — 5,6%;
8. «Манчестер Сити» — 5,3%;
…
11. «Челси» — 5,1%;
...
13. «Ливерпуль» — 3,6%.
«Сандерленд» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 43 очка за 31 матч. На первой строчке располагается «Арсенал» (70).