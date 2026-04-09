Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сандерленд» чаще остальных в АПЛ использует футболистов до 21 года, «МЮ» — второй — CIES
Комментарии

Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте опубликовал рейтинг клубов по доле игрового времени футболистов до 21 года. В английской Премьер-лиге первое место занял «Сандерленд» — 18,5%.

Доля игрового времени футболистов до 21 года в клубах чемпионата Англии:

1. «Сандерленд» — 18,5%;
2. «Манчестер Юнайтед» — 11,0%;
3. «Брайтон» — 9,7%;
4. «Лидс Юнайтед» — 5,8%;
5. «Борнмут» — 5,7%;
6. «Арсенал» — 5,6%;
7. «Бёрнли» — 5,6%;
8. «Манчестер Сити» — 5,3%;

11. «Челси» — 5,1%;
...
13. «Ливерпуль» — 3,6%.

«Сандерленд» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 43 очка за 31 матч. На первой строчке располагается «Арсенал» (70).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android