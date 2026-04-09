Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
«Разочарование». Миранчук высказался после матча «Динамо» — «Краснодар» в Кубке России

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук высказался после первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Матч состоялся в Москве и завершился вничью со счётом 0:0. Ответная встреча состоится в мае в Краснодаре.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Черников – 90'

— Кажется, что победа была добыта, но на последних секундах гол был отменен. Что испытываете?
— Разочарование. По эпизоду казалось, что офсайда не было. Но судьям виднее — для этого есть VAR. Ничего страшного. Считаю, что мы провели неплохой матч. Впереди ответная игра — будем делать выводы и готовиться к следующей встрече, — сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч ТВ».

