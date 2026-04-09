Определены даты матчей «Спартак» — ЦСКА и «Краснодар» — «Динамо» в Кубке России

Российский футбольный союз утвердил даты финала Пути регионов и ответного матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Об этом сообщил официальный сайт РФС.
Путь регионов, финал
6 мая, среда
«Спартак» – ЦСКА.
Путь РПЛ, финал, ответный матч
7 мая, четверг
«Краснодар» – «Динамо» Москва (0:0).
Отмечается, что точное время обеих игр будет объявлено позднее.
Суперфинал Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся победители пар, состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша ЦСКА оказался сильнее «Ростова» со счётом 0:0 (4:3 пен.).