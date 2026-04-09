Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Определены даты матчей «Спартак» — ЦСКА и «Краснодар» — «Динамо» в Кубке России

Российский футбольный союз утвердил даты финала Пути регионов и ответного матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Путь регионов, финал

6 мая, среда

«Спартак» – ЦСКА.

Путь РПЛ, финал, ответный матч

7 мая, четверг

«Краснодар» – «Динамо» Москва (0:0).

Отмечается, что точное время обеих игр будет объявлено позднее.

Суперфинал Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся победители пар, состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша ЦСКА оказался сильнее «Ростова» со счётом 0:0 (4:3 пен.).

