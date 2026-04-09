Гришин: Максименко — не самый лучший российский вратарь, Митрюшкин и раньше был сильнее

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о голкипере «Спартака» Александре Максименко, сравнив его с вратарём «Локомотива» Антоном Митрюшкиным.

«Максименко — не самый лучший российский вратарь. Да, он свой воспитанник, но я знаю, что говорю — тот же Митрюшкин был сильнее него. Но Антона отправили играть в «Сьон» и сделали ставку на Максименко. Теперь время расставляет всё на свои места. А Александр хороший вратарь, но в топовых матчах почти не выручает. Хотя с «Зенитом» отбил мят от молодого игрока, не завалился, но и удар там не совсем получился», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.