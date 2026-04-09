Дуглас Сантос поддержал Кондакова после промаха в серии пенальти в матче со «Спартаком»

Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поддержал 18‑летнего воспитанника сине‑бело‑голубых Даниила Кондакова, который не забил в серии послематчевых пенальти в матче 1/2 финала Пути регионов с московским «Спартаком» — 0:0, 6:7 (пен.).

— Было видно, как команда поддержала Кондакова сразу после того, как он не забил в серии послематчевых пенальти.

— Ему 18 лет, а мне 32. Но я тоже совершаю ошибки, а с другой стороны — прогрессирую. В футболе, особенно в серии пенальти, сложно всё сделать правильно. Кондаков, без сомнения, потрясающий парень, невероятный игрок. Мы будем поддерживать его и придавать ему сил, чтобы он мог продолжать играть так же хорошо, как и раньше. Нужно это помнить, а не серию пенальти.

— И всё же что скажете именно о серии пенальти?

— Как я уже сказал, это игра и лотерея. Есть футболисты, которые тренируют пенальти дополнительно, но чаще всего игроки просто выбирают угол, в который будут бить — а дальше многое зависит от везения. Но нельзя сосредотачиваться только на поражении в серии пенальти — нужно смотреть на общую картину, — приводит слова Дугласа Сантоса «Матч ТВ».