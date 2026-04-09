«Сочи» и «Ахмат» — лидеры РПЛ по использованию игроков в возрасте 29 лет и старше — CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте опубликовал рейтинг клубов по доле игрового времени футболистов в возрасте 29 лет и старше. В Мир Российской Премьер-Лиге первое место занял «Сочи» — 41,4%.
Доля игрового времени футболистов в возрасте 29 лет и старше в клубах чемпионата России:
1. «Сочи» — 41,4%.
2. «Ахмат» — 35,0%.
3. «Краснодар» — 33,4%.
4. «Рубин» — 32,8%.
5. «Акрон» — 31,8%.
6. «Пари Нижний Новгород» — 30,2%.
7. «Балтика» — 29,6%.
8. «Динамо» Москва — 29,4%.
9. ЦСКА — 27,3%.
…
11. «Зенит» — 25,0%.
...
13. «Локомотив» — 13,8%.
14. «Спартак» — 13,4%.
«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала девять очков за 23 матча.