«Сочи» и «Ахмат» — лидеры РПЛ по использованию игроков в возрасте 29 лет и старше — CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте опубликовал рейтинг клубов по доле игрового времени футболистов в возрасте 29 лет и старше. В Мир Российской Премьер-Лиге первое место занял «Сочи» — 41,4%.

Доля игрового времени футболистов в возрасте 29 лет и старше в клубах чемпионата России:

1. «Сочи» — 41,4%.

2. «Ахмат» — 35,0%.

3. «Краснодар» — 33,4%.

4. «Рубин» — 32,8%.

5. «Акрон» — 31,8%.

6. «Пари Нижний Новгород» — 30,2%.

7. «Балтика» — 29,6%.

8. «Динамо» Москва — 29,4%.

9. ЦСКА — 27,3%.

…

11. «Зенит» — 25,0%.

...

13. «Локомотив» — 13,8%.

14. «Спартак» — 13,4%.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала девять очков за 23 матча.