Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» — второй по использованию игроков в возрасте от 29 лет в топ-5 лиг — CIES

«Атлетико» — второй по использованию игроков в возрасте от 29 лет в топ-5 лиг — CIES
Диего Симеоне
Комментарии

Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте опубликовал рейтинг клубов по доле игрового времени футболистов в возрасте 29 лет и старше. Среди клубов топ-5 европейских лиг первое место занял испанский «Бетис» — 50,4%, второе — мадридский «Атлетико» (49,5%).

Доля игрового времени футболистов в возрасте 29 лет и старше в клубах топ-5 лиг:

1. «Бетис» (Испания) — 50,4%.
2. «Атлетико» Мадрид (Испания) — 49,5%.
3. «Райо Вальекано» (Испания) — 47,5%.
4. «Лацио» (Италия) — 47,4%.
5. «Осасуна» (Испания) — 46,6%.
6. «Эльче» (Испания) — 43,8%.
7. «Мальорка» (Испания) — 43,8%.
8. «Вильярреал» (Испания) — 43,6%.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android