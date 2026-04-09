Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Горшков отреагировал на критику со стороны Тимура Гурцкая

Защитник «Зенита» Горшков отреагировал на критику со стороны Тимура Гурцкая
Комментарии

Защитник «Зенита» Юрий Горшков отреагировал на критику со стороны футбольного агента Тимура Гурцкая, который ранее заявил, что Горшкова нужно срочно выгнать из команды.

— Тимур Гурцкая критично высказался о твоей игре. Там были резкие слова в твой адрес. Есть что ответить?
— Честно, я не видел. Мне сказали, что он как-то негативно в мой адрес что-то говорил. Но в целом для меня это странно. Потому что главный тренер команды меня хвалит, а человек, который непонятно где и чем занимается — критикует. Понятно, что я буду слушать главного тренера. В целом, внимание к моей персоне приятно. Пусть и в негативном фоне с его стороны (улыбается), — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android