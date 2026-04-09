Бубнов: Батраков и Карпукас поднялись в «Локомотиве» благодаря Баринову

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов оказал положительное влияние на хавбеков железнодорожников Алексея Батракова и Артёма Карпукаса. Зимой этого года Баринов перешёл в ЦСКА.

«Баринов играет на своём уровне. Кстати, когда он в «Локомотиве» играл, когда эти молодые пришли, тот же Батраков, Карпукас, они ж поднялись благодаря ему. Потому что он мало того, что черновую работу там выполнял, так ещё ими и руководил. Он с них спрашивал, подсказывал. То, что как раз сейчас нужно и ЦСКА», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».