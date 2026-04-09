Денис Казанский: Луис Энрике всех дурачит второй год подряд

Российский комментатор Денис Казанский высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Ливерпуль» (2:0).

«Луис Энрике всех дурачит второй год подряд. Ну какой «ПСЖ»? Тык-пык-мык осенний, тягомотина зимняя… И вот — просто весеннее превращение в абсолютное прекрасное. Крылья атаки, да и вся команда, чего уж, летят, как формульные болиды, мимо «Чанганов» и «Хавалов» европейской сборки.

«Ливерпулю» дико повезло, что уезжает на берега своей реки с 0:2. Сегодня не работало примерно ничего. И самое главное — классические козыри прошлого, фланговые защитники, теперь просто беда. По такой игре в этой паре всё кончено. Но «Энфилд» обладает какой-то необъяснимой аурой. Трансцендентной. Парадокс вполне реален», — написал Казанский в телеграм-канале.