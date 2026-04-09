Стало известно, кто прокомментирует матч «Зенит» — «Краснодар» в 24-м туре РПЛ

Комментаторы Роман Трушечкин и Александр Аксёнов будут работать на матче 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар». Об этом сообщил телеграм-канал «Матч Премьер».

Встреча состоится в воскресенье, 12 апреля. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 мск. В матче первого круга «Зенит» на выезде выиграл со счётом 2:0.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 51 очко за 23 матча. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 52 очка за аналогичное количество игр.