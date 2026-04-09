Главная Футбол Новости

Булыкин — о замене Максименко на Помазуна: «Спартак» проявил интуицию в матче с «Зенитом»

Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал исход противостояния «Зенита» и «Спартака» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России — 0:0 (6:7 пен.). В частности, он затронул тему вратарской замены перед серией пенальти — Илья Помазун сменил в воротах «Спартака» Александра Максименко.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«В «Спартаке» не наигрывали и не думали о вратарской замене до матча. Может, тренер по вратарям так решил. Или тренеру что-то приснилось. Или он просто проявил свою интуицию.

Не думаю, что Карседо нашёл свою игру. По футболистам «Спартак» был хорош и в прошлом сезоне, и сейчас. Вопрос только в том, что результата не было. А сейчас он появился, поэтому все опять стали говорить. Хотя «Спартак» и до этого был грозной силой. Просто не было такого результата», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.

«Спартак» сделал это впервые за 14 лет! Уникальная и победная серия пенальти с «Зенитом»!
