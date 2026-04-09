Дркушич рассказал, как в «Зените» восприняли незабитые пенальти Мостового и Кондакова

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич рассказал, как в команде отреагировал на нереализованные пенальти Андреем Мостовым и Даниилом Кондаковым в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее оказались москвичи — 7:6. В составе «Зенита» два удара не забили Мостовой и Кондаков.

«Конечно же, мы поддержали их после того, как они не забили пенальти. Мы — одна команда, двигаемся вперёд вместе, всё делаем вместе! Так что очень нужные им слова поддержки они услышали. Само собой, они очень расстроены», — приводит слова Дркушича «Советский спорт».