Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Канищев раскритиковал игру «Зенита» и «Спартака» в Кубке России

Канищев раскритиковал игру «Зенита» и «Спартака» в Кубке России
Российский экс-футболист Александр Канищев прокомментировал исход противостояния «Зенита» и «Спартака» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России — 0:0 (6:7 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Не сказал бы, что «Зенит» и «Спартак» показали качественный футбол. Практически не было хороших моментов. Ужасный уровень игры! Один сумбур, толкотня. Понятно, что старались. Но если не создают моментов, что это за футбол? «Спартаку» могло чуть повезти, если бы забили пенальти. Но решили всё после.

С такой игрой «Зениту» может быть сложно в борьбе с «Краснодаром». Понятно, что был неосновной состав — Семак дал ребятам отдохнуть. Но резерв должен соответствовать команде», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

