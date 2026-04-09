Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Валерий Карпин оценил шансы Соболева получить вызов в сборную в июне

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что если нападающий «Зенита» Александр Соболев будет показывать хороший уровень игры, то у него появится шанс попасть в расширенный состав национальной команды. Мартовский сбор сборной России Соболев пропустил, однако этой весной форвард забил три мяча в трёх матчах Мир РПЛ и отметился результативной передачей.

«Когда он начал показывать результаты, состав уже был сформирован. У него есть все шансы попасть в расширенный состав в следующее окно, если будет хорошо играть», — приводит слова Карпина «РИА Новости Спорт».

В марте сборная России сыграла с Никарагуа (3:1) и Мали (0:0).

Материалы по теме
Валерий Карпин оценил перспективы Фёдора Смолова стать тренером
