Валерий Карпин оценил шансы Соболева получить вызов в сборную в июне

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что если нападающий «Зенита» Александр Соболев будет показывать хороший уровень игры, то у него появится шанс попасть в расширенный состав национальной команды. Мартовский сбор сборной России Соболев пропустил, однако этой весной форвард забил три мяча в трёх матчах Мир РПЛ и отметился результативной передачей.

«Когда он начал показывать результаты, состав уже был сформирован. У него есть все шансы попасть в расширенный состав в следующее окно, если будет хорошо играть», — приводит слова Карпина «РИА Новости Спорт».

В марте сборная России сыграла с Никарагуа (3:1) и Мали (0:0).