Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Сёмин: Хвича сыграл на высочайшем уровне против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Ливерпуль» (2:0).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

«Хвича [Кварацхелия] сыграл на высочайшем уровне против «Ливерпуля». «ПСЖ» сегодня явно в лучшем состоянии и с победным духом, чем «Ливерпуль». Команды готовились к апрельским и майским периодам, когда всё будет решаться в Лиге чемпионов. Чемпионат Франции позволял «ПСЖ» это сделать. А чемпионат Англии не позволял этого «Ливерпулю», потому что там каждый матч решающий.

Мне думается, что «ПСЖ» выходит на свой идеальный уровень. Хвича — один из лучших игроков команды, если брать на протяжении всего года его количество матчей и КПД. В матче с «Ливерпулем» он это подтвердил», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

