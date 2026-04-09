Юрий Сёмин похвалил «Спартак» за победу над «Зенитом» в Кубке России

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин прокомментировал исход противостояния «Зенита» и «Спартака» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 6:7 пен.).

«Спартак» мне понравился в матче с «Зенитом». Во-первых, самоотдачей. Во-вторых, «Спартак» когда-то должен был обыграть «Зенит» в гостях. Красно-белые оказывали очень большое давление на развитие атак «Зенита», который всегда имел спокойствие при этих действиях. «Спартак» не дал этого сделать «Зениту» и создал напряжение на протяжении всего матча. Если другие команды периодически это делают во время игры, то «Спартак» делал это весь матч», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.