Бубнов: Дзюба надоел со своими понтами. Ему всё можно, что ли?

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об отмене гола нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы на 90+3-й минуте матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2). Главный арбитр встречи Владимир Москалёв отменил гол форварда тольяттинцев, зафиксировав фол на вратаре Игоре Акинфееве.

«Это нарушение. Потому что он не даёт Акинфееву выпрыгнуть. И Акинфеев сразу побежал к судье и сказал, что это нарушение. И я это сказал. Нельзя вратарю [мешать]… Он кладёт на него руку и не даёт возможности выпрыгнуть. Можно же вообще за майку взять, держать, тогда он тоже не выпрыгнет. Это нарушение. Слова Дзюбы? Он может всё что хочет говорить. Он уже надоел со своими понтами. У нас что, есть правила, а есть Дзюба? Дзюбе всё можно, что ли?» — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».