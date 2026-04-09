Николай Комличенко рассказал о переговорах с Деяном Станковичем о переходе в «Спартак»

Нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко рассказал, как бывший тренер «Спартака» Деян Станкович пытался заманить его в стан красно-белых.

— Как только стало известно, что ты переходишь в «Локомотив», была такая история, что Станкович, на тот момент тренер «Спартака», лично позвонил, потому что был также заинтересован, да?

— Да-да, причём не раз звонил. Это несколько было пропущенных, номер был европейский, я не брал, ну, неизвестно что. Я обычно не беру с неизвестных номеров. Ну, а мы только прилетели в Москву, у нас был суперфинал ЦСКА. Ну и потом сообщение, вижу, как же он написал это… «Деян Станкович, тренер «Спартака», можем поговорить?» Ну и всё, и пообщались. Пока ехали до отеля, а мы на английском с ним разговаривали, как закончили разговаривать, я сижу в конце и несколько человек сразу повернулось ко мне, спрашивают: «Комли, что ты на английском хорошо разговариваешь? Ты где? Ты что учил?» Я говорю: «Да не, школьные программы». Ну и вот пообщались, и всё. А потом ещё он пару раз позвонил, мы, помню, в отеле финал Лиги чемпионов смотрели. И он ещё раз набрал, я ему уже сначала сказал, что вряд ли что-то получится. Он говорит: «Дай мне ещё время». Ну, подробности не буду, конечно, рассказывать, разговора, там всё это личное. Ну, потом ещё, да, звонил, и уже нормально пообщались, уже пожелали друг другу удачи. В принципе, да, была такая история, конечно, — сказал Комличенко в видео, которое было опубликовано на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».