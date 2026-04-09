Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Ду Кейрос: «Зенит» всегда борется за чемпионство — этот год не исключение

Полузащитник «Оренбурга» Ду Кейрос, выступающий за клуб на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита», высказался о возможности сине-бело-голубых стать чемпионами в этом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я слежу за результатами «Зенита». Это хорошая команда, которая всегда борется за чемпионство — этот год не исключение. У меня там много друзей, я верю в них. Они будут бороться за победу до самого конца», — сказал Ду Кейрос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 51 очко за 23 матча. На первой строчке находится «Краснодар» (52).

