Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Есть сдержанный оптимизм». Титов оценил ситуацию в «Спартаке»

Комментарии

Ветеран «Спартака» Егор Титов высказался о ситуации в московском «Спартаке» в преддверии матча 24-го тура Мир РПЛ с «Ростовом». Экс-футболист признался, что у него есть сдержанный оптимизм в отношении красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Хватит ли у «Спартака» эмоций и сил на матч в Ростове после игры с «Зенитом»?
– Уверен, что хватит. Есть ротация, есть возможность дать кому-то отдохнуть, а кому-то – наоборот, сыграть после удачного матча. Вернулся Дмитриев – он добавил эмоций и скорости. И пенальти исполнил так, будто делает это каждый день в таких важных матчах. У команды есть резерв, есть вариативность состава.

Да, сейчас «Спартак» напрямую не борется за чемпионство, хотя математические шансы остаются. Но игр становится всё меньше. Тем не менее команда строится и в последних матчах выглядит очень неплохо. Есть вопросы к отдельным футболистам, но тренерский штаб понимает, что делать: кто получит шанс, а с кем, возможно, придётся расстаться.

У меня сейчас есть сдержанный оптимизм – видно, что команда становится более организованной, – приводит слова Титова Metaratings.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android