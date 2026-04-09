«Есть сдержанный оптимизм». Титов оценил ситуацию в «Спартаке»

Ветеран «Спартака» Егор Титов высказался о ситуации в московском «Спартаке» в преддверии матча 24-го тура Мир РПЛ с «Ростовом». Экс-футболист признался, что у него есть сдержанный оптимизм в отношении красно-белых.

– Хватит ли у «Спартака» эмоций и сил на матч в Ростове после игры с «Зенитом»?

– Уверен, что хватит. Есть ротация, есть возможность дать кому-то отдохнуть, а кому-то – наоборот, сыграть после удачного матча. Вернулся Дмитриев – он добавил эмоций и скорости. И пенальти исполнил так, будто делает это каждый день в таких важных матчах. У команды есть резерв, есть вариативность состава.

Да, сейчас «Спартак» напрямую не борется за чемпионство, хотя математические шансы остаются. Но игр становится всё меньше. Тем не менее команда строится и в последних матчах выглядит очень неплохо. Есть вопросы к отдельным футболистам, но тренерский штаб понимает, что делать: кто получит шанс, а с кем, возможно, придётся расстаться.

У меня сейчас есть сдержанный оптимизм – видно, что команда становится более организованной, – приводит слова Титова Metaratings.