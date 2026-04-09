Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Николай Комличенко раскрыл, что его удивило в «Локомотиве» после перехода

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко рассказал, что его удивило в московском клубе после перехода из «Ростова».

— А было ли что-нибудь, что удивило, когда перешёл в «Локомотив»? То есть вот у тебя были определённые ожидания, они все подтвердились. А что-то, чего ты не ожидал, а тебя это удивило в клубе, или в команде, или среди игроков? И в хорошую сторону.
— В хорошую сторону, именно прямо супер то, что меня удивило, прямо отношения в коллективе, в команде. Прям настолько всё по-доброму, как будто по-семейному. Я пришёл, и через месяц я уже был как будто вообще в команде долгое время. Вообще классные отношения. И это благодаря всем сотрудникам, персоналу, медицинскому штабу, тренерскому штабу и, конечно, футболистам, всё это вместе как-то прямо по-семейному. Я же знал об этом, то, что коллектив супер, но я не ожидал, что будет настолько всё тепло, — сказал Комличенко в видео, которое было опубликовано на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».

