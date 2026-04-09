Главная Футбол Новости

«Абсолютно рад». Николай Комличенко — о впечатлениях от «Локомотива»

Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко поделился впечатлениями от пребывания в клубе. К железнодорожникам форвард присоединился прошлым летом из «Ростова».

— Твоя цитата перед тем, как ты перешёл в «Локомотив»: «У «Локомотива» классные болельщики, большая база. Когда играли в Черкизове в Кубке, мне понравилась атмосфера, здесь хороший коллектив, русские ребята, многих я знаю». Вот по прошествии времени, когда ты уже там больше 30 матчей сыграл, подтвердилось это мнение?
— Да, абсолютно всё, о чём говорил. Сто процентов. Начиная от болельщиков и заканчивая коллективом. Все эти моменты подтвердились. Абсолютно рад.

— То есть ты по большому счёту доволен?
— То, что ожидал, то и получил. И я очень рад этому, в принципе, то, о чём думал. Знаешь, бывают разные там ожидания, то есть ты ожидаешь одно, получаешь обратное, здесь то, что ожидал, то и получил, и классно. Я пока сейчас получаю удовольствие от времяпрепровождения в клубе. Да, и с болельщиками, понятное дело, есть и те, кто кому не нравится там моя игра, да, но это, как и везде там те, бывает, но есть и много достаточно ребят, кто поддерживает и кому нравится игра, поэтому стараемся, — сказал Комличенко в видео, которое было опубликовано на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».

Материалы по теме
Бубнов: Дзюба надоел со своими понтами. Ему всё можно, что ли?
