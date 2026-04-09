Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Николай Комличенко рассказал, какие у него отношения с Михаилом Галактионовым

Нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко рассказал, какие у него отношения с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

— Как сейчас твоя коммуникация, отношения с Михалычем?
— Супер. Я думаю, что мы нашли с ним контакт. И я его понимаю, и он меня понимает. Я понимаю, чего он требует, в принципе, и что от меня ждёт, и что от меня требуется, самое главное. Я сейчас, понятное дело, получаю в два раза меньше игрового времени, чем, например, в прошлом сезоне в «Ростове», но я понимаю почему, есть определённые причины. И как бы и Михалыч, тоже ему огромное спасибо. Когда надо, он уделяет мне время что-то объяснить или сказать там, например, там ты играешь не поэтому, поэтому там, или что-то объяснить. То есть нормально, коннект хороший. Это хорошо, — сказал Комличенко в видео, которое было опубликовано на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».

