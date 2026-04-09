Экс-игрок ЦСКА Гришин назвал «Спартак» фаворитом в дерби в Кубке России
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин назвал московский «Спартак» фаворитом в дерби в рамках матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Армейцы сыграют с красно-белыми 6 мая. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«В финале Пути регионов ЦСКА и «Спартак» сыграют основными составами, обе команды будут бороться за Кубок. В чемпионате всё решено — «Зенит» или «Краснодар» будет чемпионом. У «Спартака» преимущество своего поля, да и при Карседо они выглядят лучше ЦСКА этой весной. Я бы назвал фаворитом «Спартак», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
