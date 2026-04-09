«Пока нормалёк». Комличенко — о результатах «Локомотива» весной

Нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко оценил результаты железнодорожников этой весной. В рамках Мир РПЛ после возобновления сезона «Локомотив» потерпел два поражения в четырёх матчах.

— Давай оценим как-то прошедшую часть сезона. До перерыва вообще можно сказать, было прямо замечательно. После перерыва несколько обидных результатов, да?

— Ну да, три игры, да, которые со знаком минус прямо. Пока ещё нормалёк, в принципе, ничего не потеряно, не сказать, что… Ну, Кубок, да. Единственное — Кубок со знаком большим минус, — сказал Комличенко в видео, которое было опубликовано на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».