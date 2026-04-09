Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Унаи Эмери оценил шансы «Спартака» с Карседо в Кубке России

Унаи Эмери оценил шансы «Спартака» с Карседо в Кубке России
Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мнением о перспективах московского «Спартака» под руководством Хуана Карлоса Карседо в Фонбет Кубке России. Накануне, 8 апреля, красно-белые обыграли «Зенит» в матче 1/2 финала Пути регионов турнира. В финале «Спартак» сыграет с ЦСКА.

— Как вы считаете, после победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге и выхода в полуфинал Кубка России у Хуана Карлоса Карседо есть реальный шанс выиграть трофей со «Спартаком» уже в этом сезоне?
— Он потрясающий тренер. Он добьётся успеха на 100%, — приводит слова Эмери Sport24.

Напомним, Эмери тренировал «Спартак» в 2012 году. Тогда его помощником был Карседо.

