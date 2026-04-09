Мостовой: на месте Семака не дал бы Кондакову пробить пенальти «Спартаку»

Бывший российский и советский футболист Александр Мостовой раскритиковал решение главного тренера «Зенита» Сергея Семака выпустить форварда Даниила Кондакова на послематчевую серию пенальти в рамках полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:0, 6:7 пен.). 18-летний нападающий не реализовал 11-метровый удар.

«У «Зенита» вышел бить пенальти «Спартаку» молодой паренёк Кондаков. Я бы на месте Семака не дал бы ему бить пенальти. Парню сейчас 18 лет, вышел на замену, у него был хороший момент в конце игры, просто силёнок не хватило ударить нормально. Представляете, какой для него ношей будет незабитый пенальти «Спартаку»? Теперь ему придётся долгое время с этим жить.

Это не совсем хорошо. Многие футболисты проходили это. Надеюсь, у него будет всё нормально. Ясно, что это случайность. Но есть же опытные футболисты у «Зенита», которые могли бы ударить. Они бы это легче пережили, если бы не забили», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.