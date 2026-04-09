Сафонов сделал публикацию после победы «ПСЖ» в матче с «Ливерпулем» в ЛЧ
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал сообщение в телеграм-канале после победы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» со счётом 2:0.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11' 2:0 Кварацхелия – 65'
«Одержали победу в первом матче четвертьфинала. Сделали один уверенный шаг, готовимся к ответной встрече», — написал Сафонов.
Сафонов завершил встречу без совершённых сейвов и без пропущенных мячей. Голы в составе французского гранда забили крайние нападающие Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Сафонов провёл семь встреч.
Ответная игра между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Матч пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
