Сафонов сделал публикацию после победы «ПСЖ» в матче с «Ливерпулем» в ЛЧ

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал сообщение в телеграм-канале после победы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» со счётом 2:0.

«Одержали победу в первом матче четвертьфинала. Сделали один уверенный шаг, готовимся к ответной встрече», — написал Сафонов.

Сафонов завершил встречу без совершённых сейвов и без пропущенных мячей. Голы в составе французского гранда забили крайние нападающие Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Сафонов провёл семь встреч.

Ответная игра между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Матч пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

